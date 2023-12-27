Из-за этих праздничных напитков и продуктов у вас может разболеться голова

У некоторых всего через полчаса после употребления красного вина начинает болеть голова. И связано это с тем, что в данном напитке содержится гистамин. Это вещество может вызывать отёки, сыпь, чихание или тошноту, что указывает на непереносимость этого компонента.

Если вы обнаружили у себя непереносимость гистамина, то откажитесь лучше от красного вина и от пива. Вместо них попробуйте такой алкоголь, как текила, ром, водка или джин. Обычно в этих напитках гистамина меньше.