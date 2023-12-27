Из-за этих праздничных напитков и продуктов у вас может разболеться голова
Иногда причина мучительной головной боли заключается в пищевой непереносимости. Вот с какими блюдами стоит быть осторожнее в новогодние праздники.
Scripps
У некоторых всего через полчаса после употребления красного вина начинает болеть голова. И связано это с тем, что в данном напитке содержится гистамин. Это вещество может вызывать отёки, сыпь, чихание или тошноту, что указывает на непереносимость этого компонента.
Если вы обнаружили у себя непереносимость гистамина, то откажитесь лучше от красного вина и от пива. Вместо них попробуйте такой алкоголь, как текила, ром, водка или джин. Обычно в этих напитках гистамина меньше.
Также гистамин содержится в определённых продуктах питания. Это шоколад, майонез, зрелые сыры.
Чтобы снизить риск возникновения головной боли из-за гистамина, сократите потребление обработанных продуктов и отдайте предпочтение свежеприготовленному мясу, ешьте больше овощей и фруктов, вместо обычного молока пейте миндальное или кокосовое, попробуйте травяные чаи (с ромашкой или ройбушем вместо чёрного или зелёного чая).
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