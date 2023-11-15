Фитнес и здоровье
18:45, 15 ноября 2023
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Из-за этих видов сна у вас может повыситься кровяное давление

Новое исследование Института сердца и диабета Бейкера показало, что с более высоким риском возникновения болезней сердца и гипертонии связаны определённые виды сна. Это слишком короткий, слишком долгий сон и дневной сон.

CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

В ходе недавнего исследования учёные изучили данные Британского биобанка. По итогам этого анализа они пришли к выводу, что вне зависимости от других факторов (индекса массы тела, пола, возраста) поведение, нарушающее циркадные ритмы (в том числе посменная работа), плохо влияет на кровяное давление человека.

AAMC

AAMC

Наибольшему риску столкнуться с повышенным артериальным давлением подвергаются люди, которые работают в ночную смену и спят менее 5-6 часов. При этом высокое кровяное давление было и у тех, кто работал по смешанному графику. Интересно также, что негативно влияет на циркадные ритмы и слишком долгий сон.

Оптимальная же продолжительность сна для поддержания кровяного давления в норме - 7 часов.

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