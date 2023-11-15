Из-за этих видов сна у вас может повыситься кровяное давление

Наибольшему риску столкнуться с повышенным артериальным давлением подвергаются люди, которые работают в ночную смену и спят менее 5-6 часов. При этом высокое кровяное давление было и у тех, кто работал по смешанному графику. Интересно также, что негативно влияет на циркадные ритмы и слишком долгий сон.

Оптимальная же продолжительность сна для поддержания кровяного давления в норме - 7 часов.

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