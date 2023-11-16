Избегайте этих пяти нездоровых тенденций в уходе за кожей

Проведение косметических процедур в домашних условиях. По словам доктора Сары Могаддам, сертифицированного дерматолога из Селбивилля, микронидлинг в домашних условиях, также известный как дермароллинг, просто опасен из-за вероятности занести инфекцию и использования неправильных методов.

Впрыскивание спрея для загара в нос. Доктор Линдси Зубрицки, сертифицированный дерматолог из Оушен-Спрингс, предупредила, что это совсем небезопасная тенденция. Люди, использующие назальный спрей для загара, сначала вдыхают его, а затем проводят время на солнце без защиты от ультрафиолетовых лучей. Как и любое пребывание на солнце, это повышает вероятность развития рака кожи и преждевременного её старения. В довершение всего, активный ингредиент назального спрея для загара (афамеланотид или бремеланотид) может навредить здоровью.

Использование острого перца для увеличения губ. Это может вызвать аллергический контактный дерматит, форму экземы или другие высыпания, из-за которых останутся тёмные пятна вокруг рта или на губах. От этих пятен может быть тяжело потом избавиться.