Изменения климата привели к более частым случаям диареи

Также наблюдался всплеск инфекций, когда влажность воздуха составляла от 75 до 80%. Наконец, более длинные дни (более 10 часов солнечного света) вновь выявили более высокую частоту инфекций, тем более, что это также было связано с более высокой влажностью. Однако связи с дождем или ветром обнаружено не было.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменение климата может оказать значительное влияние на распространение кампилобактериоза, поскольку все эти факторы могут стать более распространенными по мере потепления на планете. Кампилобактериоз — одна из основных причин диарейных заболеваний во всем мире, и он может быть особенно опасен для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

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