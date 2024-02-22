Изучать и изучать: выявлено 275 млн новых генетических вариантов у людей

Обнаружено 275 миллионов новых генетических вариантов. Этот обширный массив данных, половина которого получена от участников с неевропейскими корнями, проливает свет на генетические влияния, которые ранее не учитывались из-за ограниченного разнообразия в прошлых исследованиях. Исследователи теперь имеют доступ к более богатой генетической информации, что позволяет им разрабатывать более точные и справедливые инструменты для прогнозирования и профилактики заболеваний среди различных групп населения.

Обнаруженные варианты позволяют выявлять людей с повышенным риском развития различных заболеваний, что дает возможность более раннего вмешательства и составления индивидуальных планов лечения. Учитывая различные генетические особенности, исследователи смогут разрабатывать средства и методы лечения, которые будут эффективны для всех, независимо от их происхождения.

Этот обширный массив данных служит плацдармом для дальнейших исследований, потенциально открывая новые пути для понимания и лечения сложных заболеваний, пишут ученые.

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