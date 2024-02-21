Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2024, 21:00
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К чему приводит отказ от вакцинации: в начальной школе Флориды вспышка кори

Сотрудники здравоохранения Флориды расследуют случай заболевания корью в начальной школе Manatee Bay, где уровень вакцинации не соответствует рекомендованному. Этот инцидент служит ярким напоминанием об опасности, которую представляет собой снижение уровня вакцинации по всей стране, пишет Wired.
Ferra

Ferra

Вспышка заболевания началась с подтвержденного случая у третьеклассника, который недавно не выезжал за границу. С тех пор было выявлено еще три случая, в результате чего общее число заболевших достигло четырех. Поскольку только 89,31% учеников школы Manatee Bay полностью привиты от кори, по оценкам чиновников здравоохранения, более 100 детей могут быть восприимчивы к высококонтагиозному вирусу. Это значительно ниже рекомендованного уровня охвата вакцинацией в 95%.

Корь — это серьезное заболевание, которое может привести к таким осложнениям, как пневмония, энцефалит и даже смерть. Несмотря на то, что риск заболевания в США в целом невелик, вспышки могут происходить в районах с низким уровнем вакцинации.

Представители здравоохранения призывают делать прививки для защиты от кори

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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