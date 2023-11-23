Фитнес и здоровье
01:30, 23 ноября 2023
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Как авокадо поможет вам похудеть

Доктор медицинских наук Лора Бурак рассказала изданию «Eat This, Not That», почему худеющим стоит добавить авокадо в свой рацион.

Shutterstock

Shutterstock

Авокадо - это отличное дополнение к диете для похудения. Этот фрукт считается источником жиров омега-3 и клетчатки. Комбинация этих двух веществ помогает стабилизировать уровень сахара в крови, замедлить пищеварение и предотвратить нездоровую тягу к еде. В целом авокадо насыщает надолго.

Shutterstock

Shutterstock

Согласно результатам анализа Национального исследования здоровья и питания (2001–2012 гг.), люди, которые ели авокадо, имели меньшую массу тела и более тонкую талию, чем те, кто не употреблял этот фрукт. Ещё одно исследование показало, что, когда взрослые с избыточным весом съедали во время обеда половину авокадо, они спустя пять часов чувствовали не такой сильный голод, как раньше.

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