Фитнес и здоровье
21:00, 06 декабря 2023
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Как бактерии используют насморк, чтобы скоординировано атаковать вашу иммунную систему

Исследование, проведенное в Пенсильванском университете, раскрывает хитроумную стратегию, которую используют бактерии в сезон простуды и гриппа. Когда при насморке образуется густая слизь, бактерии используют эту возможность для синхронного нападения на вашу иммунную систему.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, показывает, что чем гуще слизь, тем лучше бактерии могут роиться и организовываться.

Используя синтетическую слизь из желудка свиньи, слизь из шейки матки коровы и водорастворимый полимер, исследователи выяснили, как бактерии процветают в густой слизи, что потенциально повышает устойчивость к антибиотикам.

Полученные данные свидетельствуют о том, что вязкоупругость слизи ускоряет способность бактерий преодолевать защитный барьер и инфицировать внутренние ткани.

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