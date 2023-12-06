Как бактерии используют насморк, чтобы скоординировано атаковать вашу иммунную систему

Исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, показывает, что чем гуще слизь, тем лучше бактерии могут роиться и организовываться.

Используя синтетическую слизь из желудка свиньи, слизь из шейки матки коровы и водорастворимый полимер, исследователи выяснили, как бактерии процветают в густой слизи, что потенциально повышает устойчивость к антибиотикам.

Полученные данные свидетельствуют о том, что вязкоупругость слизи ускоряет способность бактерий преодолевать защитный барьер и инфицировать внутренние ткани.

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