Как без проблем пережить праздники, если у вас синдром раздражённого кишечника
Синдром раздражённого кишечника проявляется в виде спазмов желудка, вздутия живота, диареи, запора. Уменьшить интенсивность этих симптомов можно при помощи изменений в диете.
Jill Chen
Людям с синдромом раздражённого кишечника в праздники может быть особенно нелегко. Дело в том, что жирная пища и алкоголь — факторы, которые часто провоцируют эту болезнь. Также ухудшить её симптомы может стресс.
Доктор Клэр Меррифилд, врач общей практики в Selph, объяснила, что поможет уменьшить проявление синдрома раздражённого кишечника в праздничный период.
Замените брюссельскую капусту на горошек. В брюссельской капусте много клетчатки, которая ферментируется бактериями в толстой кишке. Это приводит к выработке газа и к дискомфорту в животе.
Сократите потребление жира. Считается, что жир вызывает некоторые симптомы синдрома раздражённого кишечника.
Ограничьте потребление алкоголя и кофеина. Эти напитки могут способствовать развитию симптомов синдрома раздражённого кишечника. Если вы хотите освежиться, то выпейте стакан воды с фруктами, а при болях в животе, связанных с синдромом раздражённого кишечника, попробуйте мятный чай.
Носите свободную одежду. Облегающая одежда, тугие ремни не дают кишечнику нормально работать. Это может привести к болезненным задержкам воздуха в кишечнике.
Минимизируйте влияние стресса, делая короткие перерывы и практики осознанности. Попробуйте метод «3-4-5»: сделайте вдох на счёт три, задержите дыхание на четыре секунды, а затем выдохните на счёт пять.
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