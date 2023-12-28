Как быстро восстановиться после праздников
Новый год и Рождество — время, когда мы забываем о своих привычках в еде и просто наслаждаемся праздниками. И в какой-то момент тело точно начнёт подавать сигналы, что пора возвращаться к полезным пищевым привычкам.
Anne Cohen Writes
Организм точно скажет вам спасибо, если сразу после праздников вы вновь начнёте следовать полезным привычкам. Вот некоторое из того, что вам нужно делать для этого.
Пейте воду. Скорее всего, в праздники вместо неё вы будете пить алкоголь и/или газировку. Поэтому важно возвратиться к употреблению двух литров воды в день.
Высыпайтесь. Для восстановления клеток и уровня энергии достаточно будет семи-восьми часов сна в сутки.
Измените свой постновогодний рацион. Пять порций овощей и фруктов в день — и вы будете чувствовать себя гораздо здоровее, чем раньше. Особенно важно после периода неправильного питания добавить в рацион клюкву, виноград, помидоры.
Оставайтесь активными. Старайтесь в день набирать 10 тысяч шагов. Но если это невозможно, то уделяйте каждый день любому виду физической активности полчаса. Это может быть даже обычная прогулка на свежем воздухе.
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