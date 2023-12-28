Как быстро восстановиться после праздников

Организм точно скажет вам спасибо, если сразу после праздников вы вновь начнёте следовать полезным привычкам. Вот некоторое из того, что вам нужно делать для этого.

Пейте воду. Скорее всего, в праздники вместо неё вы будете пить алкоголь и/или газировку. Поэтому важно возвратиться к употреблению двух литров воды в день.

Высыпайтесь. Для восстановления клеток и уровня энергии достаточно будет семи-восьми часов сна в сутки.