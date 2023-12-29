Как быть хорошим родителем в наступающем году: восемь способов
По словам педиатра доктора Стефа Ли, Новый год — прекрасное время для постановки новых целей. И вот что поможет улучшить отношения родителей и ребёнка.
Medical Xpress
Поставьте детям все рекомендованные прививки. Вакцины — лучший способ защитить себя, своих детей и других близких от гриппа, РСВ (респираторно-синцитиального вируса) и ковида. Также напомните ребёнку, что хорошая гигиена рук помогает предотвратить распространение микробов.
Следите за использованием ребёнком цифровых технологий. Составьте семейный план использования медиа и постарайтесь не допустить, чтобы игры превратились в нездоровую привычку. Кроме того, можно вместе с детьми посмотреть телешоу или поиграть в видеоигру, а затем обсудить происходящее.
Читайте вместе с детьми. Добавьте эту привычку в свой распорядок дня перед сном, если у вас дети младшего школьного возраста. С детьми старшего школьного возраста поделитесь любимыми книгами, читайте по очереди вслух либо слушайте вместе аудиокниги.
Выходите на улицу с ребёнком и вместе исследуйте мир. Это даст вам необходимый уровень физической активности, витамин D, отдых от экранов гаджетов, улучшит ночной сон.
Проверьте автокресло. Дети могут вырасти из таких кресел быстрее, чем вам кажется.
Готовьте всей семьёй. Выбирайте время для этого и вовлекайте в процесс детей: пусть они выбирают рецепты блюд, покупают продукты в магазине и пр.
Запаситесь продуктами на экстренный случай. Из-за изменения климата всё чаще происходят метели, лесные пожары, ураганы и т.п. Спросите своих детей, что им нужно взять с собой в случае стихийного бедствия, и соберите всё необходимое.
Следите за своим психическим здоровьем. Вспомните, когда вы последний раз отдыхали и проходили обследование.
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