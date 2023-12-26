Фитнес и здоровье
05:15, 26 декабря 2023
1 мин.

Как часто нужно делать кардио, чтобы сбросить вес

Кардиоупражнений существует множество. Но как часто вам им нужно выполнять, чтобы похудеть?

Kayla Itsines

Kayla Itsines

Для устойчивого снижения веса главное — последовательность. Чтобы сердечно-сосудистая система у вас была в порядке, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует здоровым взрослым уделять в неделю минимум 150 минут кардио умеренной интенсивности или 75 минут кардио высокой интенсивности. Также при снижении веса вы можете увеличить это количество до 300 минут в неделю.

Shutterstock

Shutterstock

Для похудения эффективны все виды кардио. В том числе ходьба, бег трусцой или использование тренажёров. Благодаря всем этим упражнениям вам будет проще добиться дефицита калорий.

При этом решающее значение для похудения имеют уровень физической подготовки, состояние здоровья и личные предпочтения человека. К примеру, новички могут начать с плавания или занятий на эллиптическом тренажёре, а затем постепенно переходить к более напряжённым видам деятельности типа бега на длинные дистанции или высокоинтенсивных интервальных тренировок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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