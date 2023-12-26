Как часто нужно делать кардио, чтобы сбросить вес

Для похудения эффективны все виды кардио. В том числе ходьба, бег трусцой или использование тренажёров. Благодаря всем этим упражнениям вам будет проще добиться дефицита калорий.

При этом решающее значение для похудения имеют уровень физической подготовки, состояние здоровья и личные предпочтения человека. К примеру, новички могут начать с плавания или занятий на эллиптическом тренажёре, а затем постепенно переходить к более напряжённым видам деятельности типа бега на длинные дистанции или высокоинтенсивных интервальных тренировок.

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