Как часто нужно делать кардио, чтобы сбросить вес
Кардиоупражнений существует множество. Но как часто вам им нужно выполнять, чтобы похудеть?
Kayla Itsines
Для устойчивого снижения веса главное — последовательность. Чтобы сердечно-сосудистая система у вас была в порядке, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует здоровым взрослым уделять в неделю минимум 150 минут кардио умеренной интенсивности или 75 минут кардио высокой интенсивности. Также при снижении веса вы можете увеличить это количество до 300 минут в неделю.
Для похудения эффективны все виды кардио. В том числе ходьба, бег трусцой или использование тренажёров. Благодаря всем этим упражнениям вам будет проще добиться дефицита калорий.
При этом решающее значение для похудения имеют уровень физической подготовки, состояние здоровья и личные предпочтения человека. К примеру, новички могут начать с плавания или занятий на эллиптическом тренажёре, а затем постепенно переходить к более напряжённым видам деятельности типа бега на длинные дистанции или высокоинтенсивных интервальных тренировок.
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