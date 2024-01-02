Как часто вам нужно тренироваться, чтобы похудеть

Частота тренировок в целом может зависеть от большого количества факторов. В том числе от уровня физической подготовки, общего состояния здоровья, целей по снижению веса. Однако эксперты по фитнесу и Руководство по физической активности для американцев советуют уделять минимум 150 минут упражнениям средней интенсивности или минимум 75 минут упражнениям высокой интенсивности в неделю. Это около 30 минут в день пять раз в неделю.

Важно также заниматься спортом регулярно. Тогда у вас снижение веса и его поддержание будут устойчивыми в долгосрочной перспективе. Вне зависимости от того, предпочитаете вы ежедневные тренировки или же более продолжительные занятия несколько раз в неделю, главное — это найти баланс.