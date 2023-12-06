Как долго вам нужно тренироваться, чтобы получить максимальный результат

В каждом отдельном случае предпочтения в фитнесе и его цели могут различаться. Однако в «Рекомендациях по физической активности для американцев» Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечается, что нужно в неделю выполнять в течение хотя бы 150 минут упражнения средней интенсивности либо в течение 75 минут упражнения высокой интенсивности. Это то же самое, что 30 минут физической активности 5 дней в неделю.

Что касается кардио (бег, ходьба, езда на велосипеде, гребля), то часто рекомендуется уделять этим занятиям от 30 до 60 минут. И это должны быть виды деятельности умеренной интенсивности. Однако сеансы высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ) могут быть эффективными в течение более коротких периодов активности - продолжительностью от 15 до 30 минут. Силовые тренировки могут длиться от 45 минут до часа.