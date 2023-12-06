Как долго вам нужно тренироваться, чтобы получить максимальный результат
Если вы занимаетесь спортом, то наверняка уже задумывались, насколько долго вам нужно тренироваться, чтобы ваши усилия по максимуму окупились. Сертифицированный личный тренер Кайри Фурр поделилась своими знаниями об этом.
Fit Blog
В каждом отдельном случае предпочтения в фитнесе и его цели могут различаться. Однако в «Рекомендациях по физической активности для американцев» Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечается, что нужно в неделю выполнять в течение хотя бы 150 минут упражнения средней интенсивности либо в течение 75 минут упражнения высокой интенсивности. Это то же самое, что 30 минут физической активности 5 дней в неделю.
Что касается кардио (бег, ходьба, езда на велосипеде, гребля), то часто рекомендуется уделять этим занятиям от 30 до 60 минут. И это должны быть виды деятельности умеренной интенсивности. Однако сеансы высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ) могут быть эффективными в течение более коротких периодов активности - продолжительностью от 15 до 30 минут. Силовые тренировки могут длиться от 45 минут до часа.
«Золотую середину» найти в тренировках сложно. Всё потому, что она будет разной для всех. И тренироваться больше не всегда полезнее для здоровья, поскольку можно столкнуться с перетренированностью.\n\n**Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.**