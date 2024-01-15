Как хранить зубные щётки: десять правил

Промывайте зубную щётку после каждого использования. Для этого можно даже использовать моющие средства, а затем чистыми пальцами пройтись по щетине, чтобы убрать налёт и остатки пищи.

Храните щётку щетиной вверх, вертикально и под небольшим углом. В этом положении ваша зубная щётка станет высыхать быстрее.

Не пользуйтесь колпачками, футлярами или контейнерами для зубных щёток. Да, вы можете их взять с собой в поездку, но дома в них хранить щётку нет смысла.

Не распыляйте аэрозоли, если рядом лежат зубные щётки. Имеется в виду, например, лак для волос, дезодорант.

Не храните зубные щётки около потенциально опасных мест. Главное из таких мест - унитаз с открытой крышкой. Также лучше не класть щётки около душа или раковины.