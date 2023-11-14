Как избежать переедания во время праздников: пять способов

Кардиологи дали несколько советов по поводу того, как не допустить переедания в праздничное время.

Придерживайтесь рутины. Если вы будете есть одни и те же блюда каждый день в одно и то же время, то с большей вероятностью во время праздников избежите переедания. Делайте всё возможное, чтобы максимально придерживаться своего привычного распорядка дня даже в праздники. Это касается и физической активности вроде прогулок.

Избегайте продуктов с насыщенными жирами. Лучше ешьте нежирные белки, свежие фрукты и овощи - они все полезны для сердца. Хорошим выбором будут и цельнозерновые продукты. Во время праздничного ужина заполните 1/4 тарелки любимым лакомством, а остальную часть - здоровой пищей (то есть овощами, фруктами, нежирными белками, цельнозерновыми продуктами).