Фитнес и здоровье
03:45, 14 ноября 2023
2 мин.

Как избежать переедания во время праздников: пять способов

Переедание может привести к изжоге, а со временем - и к увеличению веса, ожирению. По данным Американской кардиологической ассоциации, избыточные вес - основной фактор риска возникновения сердечного приступа и болезней сердца.

Elena Veselova

Elena Veselova

Кардиологи дали несколько советов по поводу того, как не допустить переедания в праздничное время.

Придерживайтесь рутины. Если вы будете есть одни и те же блюда каждый день в одно и то же время, то с большей вероятностью во время праздников избежите переедания. Делайте всё возможное, чтобы максимально придерживаться своего привычного распорядка дня даже в праздники. Это касается и физической активности вроде прогулок.

Избегайте продуктов с насыщенными жирами. Лучше ешьте нежирные белки, свежие фрукты и овощи - они все полезны для сердца. Хорошим выбором будут и цельнозерновые продукты. Во время праздничного ужина заполните 1/4 тарелки любимым лакомством, а остальную часть - здоровой пищей (то есть овощами, фруктами, нежирными белками, цельнозерновыми продуктами).

The Economic Times

The Economic Times

Не торопитесь. Мозгу нужно 20 минут, чтобы понять, что ваш желудок полон. Если вы продолжите есть в это время, то, скорее всего, съедите больше, чем необходимо. Медленно и тщательно пережёвывайте пищу, а также кладите на стол вилку во время перерывов, чтобы не переедать. Ещё один приём - пить между приёмами пищи воду.

Планируйте заранее. Перед тем, как ехать на праздник, составьте план. Он может включать здоровый перекус прямо перед приездом, употребление большого количества воды в течение дня, небольшую порцию любимого угощения. Главное - знать, что конкретно вам подходит.

Сосредоточьтесь на компании. Найдите время для разговора между перекусами. Так вы будете есть меньше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2183489
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.