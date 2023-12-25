Как избежать проблем с желудком в праздники

Часто из-за холодной погоды зимой может быть лень выходить на улицу. Но даже быстрая ходьба на свежем воздухе поможет укрепить мышцы тазового дна, которые контролируют работу мочевого пузыря и кишечника.

Положительное влияние на здоровье кишечника могут оказать практики, направленные на снижение уровня стресса. Например, это медитация, лёгкая йога или просто отдых для себя.

Наконец, постарайтесь придерживаться нормального режима сна, когда это будет возможно в праздники. Это позволит вам хорошо выспаться и будет способствовать регулярной работе кишечника.

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