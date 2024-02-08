Как курение рядом с питомцем может навредить его здоровью
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Пассивное курение связано с более высокой вероятностью развития рака молочной железы, колоректального рака, болезней сердца и дыхательных путей. Также доказано, что такое курение влияет на здоровье полости рта детей, их развитие, здоровье в будущем.
Недавно учёные обнаружили, что вдыхание табачного дыма собаками связано с развитием у них рака рака мочевого пузыря. Вообще рак обычно диагностируется именно у собак и является важной причиной их смерти. Научные данные показывают, что ключевой фактор возникновения этой болезни у них — это пассивное курение.
Шотландские терьеры, живущие в домах, где они подвергались воздействию сигаретного дыма, в шесть раз чаще заболевали раком мочевого пузыря, чем те, кто не подвергался такому воздействию регулярно.
Рак носа у собак также связан с пассивным курением. Особенно часто он встречается у собак с длинной мордой, таких как колли. Вместе с тем у пород вроде мопсов выше риск столкнуться с раком лёгких. Тем не менее сигаретный дым и в том, и в другом случае способен привести к раку у животных.
Сигаретный дым может навредить здоровью всех животных, которые находятся в доме. В том числе кошкам, птицам, кроликам, морским свинками, рыбам.
Известно, что кошки, которые подвергаются воздействию табачного дыма, чаще болеют злокачественной лимфомой. Концентрация никотина в шерсти у кошек, которые живут с курильщиками, выше, чем у тех, чьи хозяева не курят. Аналогичные результаты были получены после изучения собак, живущих с теми, кто курит сигареты.
Также кошки рискуют проглотить при вылизывании своей шерсти токсичные вещества.
У птиц особенно чувствительная дыхательная система, и воздействие дыма и загрязнителей воздуха может быть чрезвычайно опасным для них.
Токсичные соединения, содержащиеся в сигаретном дыме, могут растворяться и в воде в аквариумах, создавая угрозу для жизни рыб и земноводных.