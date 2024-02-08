Как курение рядом с питомцем может навредить его здоровью

Шотландские терьеры, живущие в домах, где они подвергались воздействию сигаретного дыма, в шесть раз чаще заболевали раком мочевого пузыря, чем те, кто не подвергался такому воздействию регулярно.

Рак носа у собак также связан с пассивным курением. Особенно часто он встречается у собак с длинной мордой, таких как колли. Вместе с тем у пород вроде мопсов выше риск столкнуться с раком лёгких. Тем не менее сигаретный дым и в том, и в другом случае способен привести к раку у животных.

Сигаретный дым может навредить здоровью всех животных, которые находятся в доме. В том числе кошкам, птицам, кроликам, морским свинками, рыбам.

Известно, что кошки, которые подвергаются воздействию табачного дыма, чаще болеют злокачественной лимфомой. Концентрация никотина в шерсти у кошек, которые живут с курильщиками, выше, чем у тех, чьи хозяева не курят. Аналогичные результаты были получены после изучения собак, живущих с теми, кто курит сигареты.

Также кошки рискуют проглотить при вылизывании своей шерсти токсичные вещества.

У птиц особенно чувствительная дыхательная система, и воздействие дыма и загрязнителей воздуха может быть чрезвычайно опасным для них.

Токсичные соединения, содержащиеся в сигаретном дыме, могут растворяться и в воде в аквариумах, создавая угрозу для жизни рыб и земноводных.