Как легко выработать полезные привычки, связанные с обучением, соцсетями, спортом и экологией
Начинать в жизни что-то новое может быть страшно. Но вот благодаря чему вы сможете закрепить новые привычки.
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Привычки, связанные с обучением. Один из методов формирования привычек - привязка желаемого нового поведения к уже привычному. Например, если вы хотите каждый день тратить 10 минут на изучение лексики немецкого, то найдите привычку, которая уже есть у вас, и пополняйте словарный запас благодаря ей. Допустим, вы каждый день пьёте чай в 15 часов. Тогда учите немецкий язык в это время вместе с чашкой чая.
Привычки, связанные с социальными сетями. Самый простой способ меньше времени проводить в соцсетях - отключить уведомления на телефоне. Кроме того, вы можете планировать время, в которое будете пользоваться соцсетями, проверять почту, заходить на новостные сайты.
Привычки, связанные со спортом. Если вы сейчас вообще не занимаетесь спортом, то для формирования новой привычки попробуйте правило двух минут. Оно заключается в том, что вам нужно будет выполнять новое действие каждый день в течение всего двух минут. Повторяйте это до тех пор, пока действие не станет привычным. Скажем, вы можете поставить себе цель выполнять в 8 утра каждый день 2-минутные упражнения. Когда вы начнёте это делать не задумываясь, увеличьте продолжительность упражнений до пяти минут, потом 10, 20 и т.д.
Привычки, связанные с экологией. Исследования показали, что уровень переработки офисной бумаги резко возрос, когда мусорные корзины размещались возле стола каждого человека, а не когда была одна мусорка на всех. Также люди реже пользовались лифтом, когда его двери открывались и закрывались медленно.
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