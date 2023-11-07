Как липа поможет вам вылечиться от простуды

Употребляйте напиток с липой вечером перед сном. Благодаря ему вы уже скоро заметите уменьшение симптомов простуды. Для особой эффективности лучше готовить и употреблять такой напиток ежедневно.

Известно также, что липа помогает бороться с гриппом и простудой. Она избавляет от кашля, мигрени, бронхита, бессонницы, ревматизма.

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