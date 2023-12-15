Как медитация осознанности поможет вам меньше нервничать во время праздников

Начать практику осознанности для снятия стресса можно с отслеживания собственного дыхания. Вы можете считать про себя или просто следить за своими вдохами и выдохами.

Некоторые исследования показывают, что простое сидение и наблюдение за своим дыханием в течение двух минут в день в течение месяца может существенно улучшить психическое здоровье и общее самочувствие человека. И две минуты - это не так уж долго. Например, столько же мы чистим зубы.