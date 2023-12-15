Как медитация осознанности поможет вам меньше нервничать во время праздников
Лора Дадли, доцент Колледжа медицинских наук Буве Северо-Восточного университета, говорит, что даже несколько минут в день практик осознанности, включая медитацию, йогу или дыхательные упражнения, могут стать отличным способом снизить уровень стресса.
Regional Neurological Associates
Начать практику осознанности для снятия стресса можно с отслеживания собственного дыхания. Вы можете считать про себя или просто следить за своими вдохами и выдохами.
Некоторые исследования показывают, что простое сидение и наблюдение за своим дыханием в течение двух минут в день в течение месяца может существенно улучшить психическое здоровье и общее самочувствие человека. И две минуты - это не так уж долго. Например, столько же мы чистим зубы.
Существуют также мантра-медитации. Они основаны на том, что вы сосредотачиваете внимание на повторении какой-то значимой фразы или слова. Со временем это может стать успокаивающей и расслабляющей практикой.
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