Фитнес и здоровье
10:30, 15 декабря 2023
1 мин.

Как медитация осознанности поможет вам меньше нервничать во время праздников

Лора Дадли, доцент Колледжа медицинских наук Буве Северо-Восточного университета, говорит, что даже несколько минут в день практик осознанности, включая медитацию, йогу или дыхательные упражнения, могут стать отличным способом снизить уровень стресса.

Regional Neurological Associates

Regional Neurological Associates

Начать практику осознанности для снятия стресса можно с отслеживания собственного дыхания. Вы можете считать про себя или просто следить за своими вдохами и выдохами.

Некоторые исследования показывают, что простое сидение и наблюдение за своим дыханием в течение двух минут в день в течение месяца может существенно улучшить психическое здоровье и общее самочувствие человека. И две минуты - это не так уж долго. Например, столько же мы чистим зубы.

Let's Get Happi

Let's Get Happi

Существуют также мантра-медитации. Они основаны на том, что вы сосредотачиваете внимание на повторении какой-то значимой фразы или слова. Со временем это может стать успокаивающей и расслабляющей практикой.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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