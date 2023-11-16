Как музыка исцеляет, даже когда нам грустно

Один из важнейших аспектов музыки - это её способность извлекать автобиографические воспоминания из памяти человека. В этом плане она может помогать людям с деменцией.

Учёные предполагают, что сложные музыкальные композиции, особенно классические, стимулируют мозговую активность и в конечном итоге улучшают когнитивные способности. Однако исследования, связанные с этой гипотезой, дают неоднозначные результаты.

В ходе исследования 1993 года у людей улучшилась способность к пространственному мышлению спустя всего 10 минут прослушивания Сонаты Моцарта для двух фортепиано в ре мажоре. Результаты исследования 1997 года продемонстрировали аналогичные эффекты. Учёные обнаружили, что классическая музыка помогает нам больше обращать внимание на то, как мы воспринимаем мир вокруг. Кроме того, профессиональные рок-музыканты и академические музыканты улучшили свои автоматические, бессознательные когнитивные процессы во время прослушивания классической музыки.