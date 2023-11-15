Как музыка может в будущем помочь людям с диабетом вырабатывать инсулин

Специалисты научились производить инсулин. Однако сейчас единственным эффективным способом попадания его в организм является прямая инъекция. Обычно людям с диабетом из-за этого приходится с собой носить инсулин.

Ещё одним способом решения проблемы может послужить установление гена, производящего инсулин, в клетки человека. Но довольно сложно контролировать, когда клетка станет его вырабатывать. Дело в том, что производить этот белок следует только в ответ на высокий уровень сахара в крови.

Профессор биоинженерии Мартин Фюссенеггер из ETH Zurich, университета в Базеле, возглавил исследование, в ходе которого механочувствительный ионный канал использовался в качестве дистанционного управления, чтобы сигнализировать клеткам вырабатывать инсулин в ответ на определённые звуковые волны. Учёные обнаружили, что лучше всего стимулируют выработку инсулина поп-музыка с низким мужским вокалом и саундтреки к фильмам. Более того, клетки были способны вырабатывать инсулин в течение нескольких минут после воздействия песни.

Далее учёные провели эксперимент на мышах и выяснили, что прослушивание песни Queen «We Will Rock You» по 15 минут один раз в день вернуло количество инсулина в крови к нормальному уровню, как и уровень сахара в крови.

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