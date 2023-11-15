Как музыка может в будущем помочь людям с диабетом вырабатывать инсулин
Инсулин сложно получать в виде таблеток, поскольку он легко разрушается в желудке. Сейчас исследователи разрабатывают лекарства, препятствующие перевариванию этого белка в желудке, а также кожные пластыри, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и автоматически высвобождают инсулин. Самым надёжным же методом получения инсулина считаются всё же инъекции.
School of Rock
В ходе недавнего исследования, опубликованного в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, учёные спроектировали клетки, которые будут вырабатывать инсулин в ответ на определённые звуковые волны - музыку группы Queen. Однажды эта система может заменить инъекции инсулина.
При сахарном диабете без инсулина уровень сахара в крови остаётся высоким и приводит к усталости, частому мочеиспусканию, жажде, нечёткости зрения. Если это состояние не лечить, то оно может вызвать повреждение органов и диабетическую кому. Кроме того, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, диабет - главная причина почечной недостаточности, ампутаций нижних конечностей и слепоты у взрослых.
Специалисты научились производить инсулин. Однако сейчас единственным эффективным способом попадания его в организм является прямая инъекция. Обычно людям с диабетом из-за этого приходится с собой носить инсулин.
Ещё одним способом решения проблемы может послужить установление гена, производящего инсулин, в клетки человека. Но довольно сложно контролировать, когда клетка станет его вырабатывать. Дело в том, что производить этот белок следует только в ответ на высокий уровень сахара в крови.
Профессор биоинженерии Мартин Фюссенеггер из ETH Zurich, университета в Базеле, возглавил исследование, в ходе которого механочувствительный ионный канал использовался в качестве дистанционного управления, чтобы сигнализировать клеткам вырабатывать инсулин в ответ на определённые звуковые волны. Учёные обнаружили, что лучше всего стимулируют выработку инсулина поп-музыка с низким мужским вокалом и саундтреки к фильмам. Более того, клетки были способны вырабатывать инсулин в течение нескольких минут после воздействия песни.
Далее учёные провели эксперимент на мышах и выяснили, что прослушивание песни Queen «We Will Rock You» по 15 минут один раз в день вернуло количество инсулина в крови к нормальному уровню, как и уровень сахара в крови.
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