Как не поссориться со своей семьёй во время праздников

Избегайте обсуждения некоторых тем. К примеру, политики или недавних мировых событий.

Если разговариваете о чём-то неприятном, то цель — общение, а не критика. Не пытайтесь убедить других людей, что вы правы, а они — нет. Лучше попросите человека рассказать, как он пришёл к тому или иному мнению.

Берегите себя. Найдите способ обеспечить себе во время праздников с семьёй несколько минут тишины и покоя. Вы можете отправиться на прогулку, почитать книгу, помедитировать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.