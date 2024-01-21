Как никогда прежде: ученые упростили выявление рака по анализам крови

CtDNA выделяется из отмирающих раковых клеток и циркулирует в кровотоке. Существующие тесты для жидкостной биопсии позволяют обнаружить ctDNA, но ее количество зачастую слишком мало для надежного определения. Исследователи решают эту проблему, временно замедляя выведение ctDNA из организма.

Они создали два типа инъекционных молекул, называемых «прайминг-агентами», которые направлены на механизмы организма по удалению ctDNA. Один агент связывается с ctDNA и защищает ее от разрушения ферментами, а другой имитирует наночастицу и отвлекает макрофаги — иммунные клетки, которые поглощают и удаляют ctDNA.

У мышей праймеры повышали уровень ctDNA в 60 раз, что позволяло обнаружить ctDNA в метастазах легких на ранних стадиях, которые без праймеров обнаружить было невозможно. Это позволяет предположить, что праймеры могут значительно повысить чувствительность жидкостных биопсий для раннего выявления рака.

Исследователи утверждают, что их метод прост в применении и имеет быстрое время начала и восстановления. Они создали компанию Amplifyer Bio для дальнейшего развития технологии и доведения ее до клинических испытаний.

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