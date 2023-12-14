Как обезопасить себя инсульта и сердечного приступа во время праздников

В праздничный период все мы сталкиваемся с большим количеством стресса. Это, а также зимняя холодная погода повышают риск возникновения инсульта или инфаркта миокарда в новогодние и рождественские дни.

В холодную погоду может быть опасно работать с лопатой. Связано это с тем, что мы можем переусердствовать и из-за слишком большого количества одежды наше тело перегреется. Это идеальные условия, чтобы максимизировать нагрузку на сердце.