Как отказ от мяса влияет на здоровье человека
Результаты нового исследования показали, что те, кто отказывается от мяса, получают из пищи меньше насыщенных жиров и холестерина. В то же время им может не хватать некоторых жизненно важных микроэлементов.
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Учёные из Школы биологических наук Ноттингемского университета сравнили влияние на здоровье людей трёх видов диет. Первая включала мясо (стандартный рацион), вторая — растительные продукты и продукты животного происхождения без мяса (например, яйца), третья — только продукты растительного происхождения. Возраст участников составлял от 18 до 60 лет.
По итогам исследования оказалось, что если те, кто не ел мясо, не принимали пищевые добавки с йодом и витамином В12, то уровень этих веществ у них значительно снижался. Известно, что йод содержится в молочных продуктах, яйцах, белой рыбе и морепродуктах. Вся эта пища запрещена в рамках веганской диеты.
Кроме того, у мясоедов, перешедших на веганскую диету, примерно в 10 раз снизился уровень холестерина в крови. Это способствовало снижению вероятности развития болезней сердца. Также у этих людей наблюдалось снижение потребления насыщенных жирных кислот.
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