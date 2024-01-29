Как перестать есть вредную пищу: девять способов

Эти девять научно обоснованных способов помогут вам есть меньше вредной пищи.

Готовьте больше еды дома. Зачастую люди покупают подслащённые кофейные напитки, пончики и фаст-фуд, когда у них другой еды или другого перекуса. Большинство исследований показывают, что люди, которые больше готовят, имеют более качественный рацион.

Ешьте больше белка. Белок - это насыщающее питательное вещество. Научно доказано, что если его потреблять больше, то это поможет сократить количество перекусов и предотвратить переедание.

Регулярно «подпитывайте» своё тело. Некоторые исследования демонстрируют, что пропуск приёмов пищи и отказ от определённых продуктов могут усилить тягу к перекусам. В целом рекомендуется составлять план питания, который состоит из регулярных и богатых питательными веществами и белком блюд и закусок.

Ешьте больше сытной пищи. Особенно важны при этом клетчатка и белок.

Высыпайтесь. Исследования показывают, что недосып и нарушение режима сна могут увеличить общее потребление калорий, перекусы и тягу к продуктам с высоким содержанием углеводов и жиров. Например, к вредной пище. И такой эффект наблюдается уже после одной ночи, в которую вы мало поспали.