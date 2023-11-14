Как по бровям понять, что у человека проблемы со здоровьем

Если вы не выщипывали и не красили свои брови, но заметили эти признаки, то у вас, скорее всего, со здоровьем что-то не так.

Истончение бровей. Это может указывать на недостаточную активность щитовидной железы, дефицит питательных веществ (особенно железа). В первом случае человек может страдать также от усталости, депрессии, увеличения веса, во втором - от бледной кожи, одышки, усиленного сердцебиения.