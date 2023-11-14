Фитнес и здоровье
01:30, 14 ноября 2023
1 мин.

Как по бровям понять, что у человека проблемы со здоровьем

По словам доктора Амира Хана, состояние бровей может многое рассказать о вашем здоровье. Вот на какие особенности следует обращать внимание при этом.

Boom Boom Brow Bar

Boom Boom Brow Bar

Если вы не выщипывали и не красили свои брови, но заметили эти признаки, то у вас, скорее всего, со здоровьем что-то не так.

Истончение бровей. Это может указывать на недостаточную активность щитовидной железы, дефицит питательных веществ (особенно железа). В первом случае человек может страдать также от усталости, депрессии, увеличения веса, во втором - от бледной кожи, одышки, усиленного сердцебиения.

Bindu

Bindu

Торчащие в разные стороны брови. В сочетании с истончением или шелушением бровей это может свидетельствовать о псориазе.

Нечёткие брови. Они могут являться результатом выпадения волос, то есть алопеции.

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