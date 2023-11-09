Как по поведению ребёнка понять, что ему нужны очки

Вот ещё несколько особенностей в поведении, по которым вы можете понять, что ребёнок плохо видит.

Потирание глаз. Это признак усталости глаз. Если ребёнок потирает глаза, фокусируясь на объекте, то это может указывать на перенапряжение глаз.

Плохая техника чтения. Если ребёнок читает хуже, чем ожидается, - это может быть связано с плохим зрением.

Напряжение глаз. Обратите внимание на такие признаки, как удержание предмета слишком далеко или слишком близко, закрытие одного глаза. Также дети могут напрягаться, чтобы увидеть доску в школе.

Головные боли. Они могут быть связаны с излишним напряжением глаз.

Привычка сидеть близко. Например, прямо у телевизора или на первой парте в классе.

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