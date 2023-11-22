Как похудеть на полкилограмма за неделю, просто гуляя
В ходе работы, опубликованной в журнале Nutrients, учёные обнаружили, что ходьба на любой скорости может помочь снизить вес. Но именно в сочетании с дефицитом калорий. Персональный тренер Рэйчел Макферсон рассказала, как можно в неделю сбрасывать по 0,5 кг только при помощи этого вида активности.
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После каждого приёма пищи гуляйте 10-15 минут. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine, показало, что это позволяет улучшить пищеварение и привести в норму уровень сахара в крови.
Добавьте пробежки. Включение коротких интервалов бега в прогулки может повысить интенсивность физической активности и увеличить сжигание калорий.
Во время прогулок надевайте утяжелённый жилет или рюкзак. Это особенно полезно для наращивания мышц и сжигания большего количества калорий.
Ходите по наклонной поверхности. При ходьбе в гору задействуются различные мышцы, причём усилий вы прикладываете для этого больше. Исследования показывают, что такая прогулка сжигает калорий больше, чем обычная.
Добавьте упражнения с собственным весом. Это могут быть выпады, приседания. Благодаря им прогулка у вас превратится в тренировку всего тела.
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