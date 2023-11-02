Фитнес и здоровье
03:00, 02 ноября 2023
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Как понять, что у вас: инфекция дыхательных путей или рак лёгких

По мере приближения сезона простуд и гриппа шансов подхватить инфекцию дыхательных путей становится всё больше. И что ещё опаснее, симптомы этой болезни могут также указывать на рак лёгких.

ENT of New Orleans

ENT of New Orleans

Основные типы инфекций дыхательных путей - это пневмония и бронхит. И они могут иметь те же симптомы, что и рак лёгких.

По данным Национального института здравоохранения, бронхит вызывается вирусами, а пневмония - в основном бактериями. Кроме того, эти инфекции считаются заразными, поскольку вирус или бактерия распространяются, когда заболевший человек чихает или кашляет.

Dr. Weil

Dr. Weil

Признаки инфекции дыхательных путей могут включать: постоянный кашель, кашель с жёлтой или зелёной мокротой либо кашель с кровью, одышка или учащённое дыхание, хрипы, лихорадку, высокий пульс, стеснение или боль в груди, ощущение растерянности, дезориентацию. Большинство выздоравливает от инфекции спустя несколько недель.

Вместе с тем постоянный кашель, одышка, необъяснимая боль могут указывать на рак лёгких. Благотворительная организация Macmillan Cancer Support также предупредила, что повторные инфекции дыхательных путей тоже могут быть признаком рака.

В любом случае понять, рак у вас или просто инфекция, поможет время. Если кашель сохраняется в течение трёх или более недель, то обязательно запишитесь на приём к врачу.

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