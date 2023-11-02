Как понять, что у вас: инфекция дыхательных путей или рак лёгких

Признаки инфекции дыхательных путей могут включать: постоянный кашель, кашель с жёлтой или зелёной мокротой либо кашель с кровью, одышка или учащённое дыхание, хрипы, лихорадку, высокий пульс, стеснение или боль в груди, ощущение растерянности, дезориентацию. Большинство выздоравливает от инфекции спустя несколько недель.

Вместе с тем постоянный кашель, одышка, необъяснимая боль могут указывать на рак лёгких. Благотворительная организация Macmillan Cancer Support также предупредила, что повторные инфекции дыхательных путей тоже могут быть признаком рака.

В любом случае понять, рак у вас или просто инфекция, поможет время. Если кашель сохраняется в течение трёх или более недель, то обязательно запишитесь на приём к врачу.

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