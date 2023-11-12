Как понять, началась ли у вас уже перименопауза

В ходе исследования женского здоровья в Австралии учёные обнаружили, что 46% женщин взяли длительный перерыв в работе, учёбе или спорте из-за симптомов менопаузы. Также некоторые испытывают сильное ухудшение своего психического здоровья в преддверии менопаузы. Перименопаузальная депрессия - это действительно серьёзное заболевание, которое относится к категории большого депрессивного расстройства.

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