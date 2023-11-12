Фитнес и здоровье
15:45, 12 ноября 2023
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Как понять, началась ли у вас уже перименопауза

Перименопауза наступает, когда уровень гормонов в организме женщины снижается, а в яичниках замедляется образование яйцеклеток. Чаще всего этот период приходится на 41-45 лет. У некоторых он начинается раньше из-за определённого состояния яичников или лечения (химиотерапия, удаление яичников).

Unsplash

Unsplash

До 80% во время перименопаузы испытывают определённые симптомы. И это не только приливы. Уровень гормона эстрогена влияет на работу всех систем организма и на проявление таких признаков, как тревога и депрессия, боли в теле, «мозговой туман» и забывчивость, нерегулярные менструации или периоды необычной тяжести/лёгкости, бессонница, ночная потливость, сухость влагалища, отсутствие интереса к сексу, позывы к мочеиспусканию. Невозможно предугадать, какие конкретно симптомы будут у вас или в каком порядке они будут проявляться.

Medical News Today

Medical News Today

В ходе исследования женского здоровья в Австралии учёные обнаружили, что 46% женщин взяли длительный перерыв в работе, учёбе или спорте из-за симптомов менопаузы. Также некоторые испытывают сильное ухудшение своего психического здоровья в преддверии менопаузы. Перименопаузальная депрессия - это действительно серьёзное заболевание, которое относится к категории большого депрессивного расстройства.

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