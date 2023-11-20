Как понять, не слишком ли вы много тренируетесь
Физические упражнения полезны для здоровья сердца, костей, контроля веса, улучшения настроения и многого другого. Но важно при этом не переборщить с интенсивностью и количеством тренировок.
Vingo
Зачастую чрезмерные физические нагрузки встречаются у тех, кто переходит от полного отказа от спорта к слишком активным попыткам похудеть, привести себя в форму. И дело не всегда в общем количестве упражнений, которые вы делаете. Ключевую роль играет то, насколько быстро увеличивается интенсивность этих упражнений.
Как правило, у людей, которые чересчур много тренируются, есть схожие симптомы. Это длительная боль в мышцах после тренировки (максимум она должна длиться три-четыре дня), снижение иммунитета, частые или повторяющиеся травмы, постоянная усталость, раздражительность и низкий уровень энергии, усталость в начале тренировки, отсутствие прогресса или снижение эффективности, учащённый пульс в состоянии покоя, отказ от дел ради тренировок, тревога или депрессия.
Перетренированность в краткосрочной перспективе опасна тем, что может привести к усталости, снижению уровня энергии, раздражению, гневу, проблемам со сном, с учёбой или работой, отсутствию удовольствия от обычных хобби и увлечений. Один из главных тревожных признаков - учащённый пульс в состоянии покоя, потеря или изменение аппетита или изменения настроения. Также повышается вероятность получения травм: стрессовых переломов, растяжения мышц, колена бегуна, боли в суставах, тендинита и бурсита.
В долгосрочной перспективе чрезмерные физические нагрузки могут способствовать повреждению почек и сердца. У женщин может при этом исчезнуть менструация или рано возникнуть остеопороз, у мужчин - снизиться половое влечение.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.