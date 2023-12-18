Как понять, у вас похмелье или ковид

Важнее всего обращать внимание на такие признаки, как жар, боль в горле, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния. Они сигнализируют о наличии в организме инфекции. Вместе с тем головная боль - это ещё и симптом похмелья. При коронавирусе человек также может столкнуться с тошнотой, усталостью, диареей, болью в мышцах.

Чтобы понять, чем вызваны ваши симптомы, проследите, сколько они будут сохраняться. Если вам не станет лучше спустя сутки, то, вероятнее всего, у вас ковид.

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