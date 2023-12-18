Как понять, у вас похмелье или ковид
В новогодние праздники подхватить болезнь проще, чем когда-либо. Особенно этому способствует холодная погода и нахождение с большим количеством людей в одном помещении. В некоторых случаях коронавирус можно даже принять за похмелье, и наоборот.
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На самом деле признаки ковида в лёгкой форме могут не сильно отличаться от похмелья. Но всё же есть способы отличить друг от друга эти два состояния.
Доктор Бруно Сильвестр Лопес, преподаватель микробиологии Университета Тиссайд, рассказал изданию Express.co.uk о разнице между проявлением коронавируса и похмелья.
Важнее всего обращать внимание на такие признаки, как жар, боль в горле, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния. Они сигнализируют о наличии в организме инфекции. Вместе с тем головная боль - это ещё и симптом похмелья. При коронавирусе человек также может столкнуться с тошнотой, усталостью, диареей, болью в мышцах.
Чтобы понять, чем вызваны ваши симптомы, проследите, сколько они будут сохраняться. Если вам не станет лучше спустя сутки, то, вероятнее всего, у вас ковид.
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