Как понять, у вас вздутие живота или жир на животе

Также если вы набрали более 1 кг за двое суток или меньше, то это указывает на вздутие. Телу всё же требуется больше времени, чтобы перевести калории в жир. Вздутие может быть связано с приёмом новой пищевой добавки, употреблением пищи с высоким содержанием натрия, длительным перелётом.

Для того чтобы избавиться от вздутия, лучше включать в рацион имбирный или мятный чай. Исследования показывают, что эти напитки успокаивают пищеварительную систему и облегчают дискомфорт в кишечнике. Также уменьшить вздутие помогает отказ от натрия, регулярные физические упражнения.

Что касается жира на животе, то борьба с ним требует изменения образа жизни. В этом случае очень важно отдавать предпочтение высококачественной диете с низким содержанием насыщенных жиров, обработанных пищевых продуктов, рафинированных углеводов и добавленного сахара. Нельзя забывать и о контроле общего количества потребляемых калорий.

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