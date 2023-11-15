Как правильно есть яблоки, чтобы похудеть

Благодаря употреблению яблок вы будете чувствовать себя сытыми и с меньшей вероятностью станете перекусывать чем-то вредным. Также в яблоках много воды и мало калорий, поэтому вы можете наслаждаться ими в изобилии.

Помочь в похудении вам может замена время от времени мороженого, печенье, тортов на яблоки. Всё потому, что эти фрукты обладают естественной сладостью.

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