Фитнес и здоровье
18:00, 15 ноября 2023
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Как правильно есть яблоки, чтобы похудеть

Известно, что яблоко - это полезная и низкокалорийная закуска. Более того, благодаря ей вы сможете похудеть.

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Количество калорий в яблоке может быть разным. Это зависит от его сорта. К примеру, одно яблоко сорта Голден Делишес среднего размера содержит 96 ккал, сорта Гала - 98 ккал, Гренни Смит - 97 ккал, Фуджи - 121 ккал, Ред Делишес - 125 ккал. Кроме того, в яблоках есть антиоксиданты, витамин С, клетчатка.

Shutterstock

Shutterstock

Благодаря употреблению яблок вы будете чувствовать себя сытыми и с меньшей вероятностью станете перекусывать чем-то вредным. Также в яблоках много воды и мало калорий, поэтому вы можете наслаждаться ими в изобилии.

Помочь в похудении вам может замена время от времени мороженого, печенье, тортов на яблоки. Всё потому, что эти фрукты обладают естественной сладостью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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