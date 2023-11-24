Как правильно готовить картофель, чтобы он был полезным

Также в простом картофеле нет жира и холестерина. Этот овощ - отличный источник калия, витамина С.

Проблема заключается в том, что почти никто не ест просто картофель - без ничего. Запечённую картошку намазывают маслом и/или сметаной и посыпают беконом. Примерно треть картофеля, выращенного в США, замораживается и потом превращается в картошку фри.

Лучше всего для приготовления картофеля обратиться к запеканию, жарке, готовке на пару. Старайтесь также оставлять кожуру, так как примерно половина клетчатки находится именно в ней.

Вместо сливочного масла выбирайте для жарки картофеля оливковое масло первого холодного отжима. Так ваш организм получит гораздо меньше питательных веществ.

Для приготовления картофельного пюре вместо густых сливок используйте нежирное молоко или несладкое растительное молоко.

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