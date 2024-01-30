Как правильно мыть многоразовую бутылку для воды, согласно науке
AsianInvent
Исследования, проведённые американской компанией по фильтрации воды WaterFilterGuru, показали, что если не мыть правильно и регулярно многоразовую бутылку для воды, то на поверхности и внутри этой бутылки могут скапливаться плесень и бактерии. При их проглатывании теоретически можно заболеть.
Вода даже из-под крана не кухне не является стерильной. Бактерии при этом растут естественным образом в любой негазированной воде спустя несколько дней после наполнения бутылки. Чем дольше вода хранится при комнатной температуре, тем больше бактерий в ней скопится. Охлаждение наполненных бутылок с водой может помочь ограничить количество микробов в этой воде.
Микробы, которые учёные обнаружили внутри многоразовых бутылок, включают стафилококк, стрептококк. Эти бактерии являются частью микрофлоры человека, но также они могут вызвать кожные и респираторные инфекции.
Помимо этого, в бутылке будут находиться микробы, попавшие туда из окружающей среды. Если человек не моет руки, то в бутылке могут оказаться бактерии Escherichia coli.
Исследование компании WaterFilterGuru показало, что уровни кишечных бактерий, таких как кишечная палочка, в обычной бутылке с водой аналогичны тем, которые обнаруживаются на сиденьях унитаза.
Из-за загрязнённой воды у вас может возникнуть расстройство кишечника, а при наличии плесени — ещё и аллергия.
Если вы не будете часто мыть многоразовую бутылку с водой, то любые бактерии и плесень, которые могут там присутствовать, будут расти и портить воду, которую вы наливаете.
Для очищения многоразовой бутылки используйте горячую воду (температура — выше 60 градусов Цельсия), налейте на бутылку жидкость для мытья посуды, вспеньте всё и оставьте бутылку на 10 минут. После этого промойте бутылку горячей водой и дайте высохнуть (лучше оставить на ночь).
Если же вы долгое время пользовались бутылкой, но не мыли её, то добавьте к ней смесь половины уксуса и половины воды и замочите на несколько дней. Затем используйте метод очистки, описанный выше.
В идеале следует очищать бутылку для воды моющим средством после каждого использования или хотя бы несколько раз в неделю.