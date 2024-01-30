Как правильно мыть многоразовую бутылку для воды, согласно науке

Микробы, которые учёные обнаружили внутри многоразовых бутылок, включают стафилококк, стрептококк. Эти бактерии являются частью микрофлоры человека, но также они могут вызвать кожные и респираторные инфекции.

Помимо этого, в бутылке будут находиться микробы, попавшие туда из окружающей среды. Если человек не моет руки, то в бутылке могут оказаться бактерии Escherichia coli.

Исследование компании WaterFilterGuru показало, что уровни кишечных бактерий, таких как кишечная палочка, в обычной бутылке с водой аналогичны тем, которые обнаруживаются на сиденьях унитаза.

Из-за загрязнённой воды у вас может возникнуть расстройство кишечника, а при наличии плесени — ещё и аллергия.

Если вы не будете часто мыть многоразовую бутылку с водой, то любые бактерии и плесень, которые могут там присутствовать, будут расти и портить воду, которую вы наливаете.

Для очищения многоразовой бутылки используйте горячую воду (температура — выше 60 градусов Цельсия), налейте на бутылку жидкость для мытья посуды, вспеньте всё и оставьте бутылку на 10 минут. После этого промойте бутылку горячей водой и дайте высохнуть (лучше оставить на ночь).

Если же вы долгое время пользовались бутылкой, но не мыли её, то добавьте к ней смесь половины уксуса и половины воды и замочите на несколько дней. Затем используйте метод очистки, описанный выше.

В идеале следует очищать бутылку для воды моющим средством после каждого использования или хотя бы несколько раз в неделю.