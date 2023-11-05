Как правильно питаться зимой, чтобы не заболеть

Прежде всего, в холодное время года нужно в день пить достаточное количество жидкости - как минимум 2-2,5 л воды. Также вы можете отдавать предпочтение некрепкому чаю из шалфея, шиповника, липы.

В день также рекомендуется потреблять хотя бы две порции фруктов и три порции овощей. Причём это касается сезонных продуктов. Отдавайте предпочтение кабачкам, моркови, брокколи, белокочанной капусте, цветной капусте, луку-порею, петрушке, апельсинам, мандаринам, яблокам. Два-три раза в неделю ешьте бобовые (фасоль, нут, чечевицы) и орехи (около 20-30 г в день фундука, миндаля, грецких орехов).