Фитнес и здоровье
11:15, 08 ноября 2023
1 мин.

Как правильно принимать душ, чтобы оставаться здоровым

Доктор Пунама Десаи поделилась одним методом, который поможет вам чувствовать себя лучше. И он связан с приёмом душа или ванны.

No Revisions

No Revisions

Доктор Десаи из США порекомендовала регулярно принимать холодную ванну или холодный душ. Дело в том, что воздействие холода может стимулировать выработку коллагена. За счёт этого вы уменьшите морщины, воспаление, уровень стресса, будете лучше спать.

Carson Masterson

Carson Masterson

Однако важно в неделю уделять холодным водным процедурам 11 минут. Это время нужно разделить на несколько 2-3-минутных периодов.

Кроме того, специалист посоветовала перед принятием холодного душа проконсультироваться с врачом. Такая практика может не подойти, например, беременным женщинам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2197049
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.