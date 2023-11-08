Как правильно принимать душ, чтобы оставаться здоровым
Доктор Пунама Десаи поделилась одним методом, который поможет вам чувствовать себя лучше. И он связан с приёмом душа или ванны.
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Доктор Десаи из США порекомендовала регулярно принимать холодную ванну или холодный душ. Дело в том, что воздействие холода может стимулировать выработку коллагена. За счёт этого вы уменьшите морщины, воспаление, уровень стресса, будете лучше спать.
Однако важно в неделю уделять холодным водным процедурам 11 минут. Это время нужно разделить на несколько 2-3-минутных периодов.
Кроме того, специалист посоветовала перед принятием холодного душа проконсультироваться с врачом. Такая практика может не подойти, например, беременным женщинам.
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