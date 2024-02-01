Как правильно смывать воду: с опущенным или поднятым сиденьем унитаза

Также интересно, что закрытие крышки унитаза может изменить направление шлейфа аэрозоля. При смыве воды с опущенной крышкой пол перед унитазом и слева от него был загрязнён сильнее, в то время как пол справа от унитаза был не так сильно загрязнён по сравнению со смывом с открытой крышкой.

Но почему вирусные частицы покидают крышку унитаза при смыве, а бактерии остаются на ней? По словам Феррика Фанга, доктора медицинских наук, исследователя и профессора Медицинского университета Вашингтона в Сиэтле, бактерии гораздо крупнее вирусов и связаны они обычно с более крупными каплями, которые не остаются в воздухе так долго и не перемещаются так далеко.

Помимо этого, оказалось, что чистка унитаза только щёткой была почти бесполезной (после этого в нём осталось большое количество загрязнений), а вот после очистки дезинфицирующим средством и щёткой значительно снизилось количество вирусов, обнаруженных в унитазе.

Эффективным способом уменьшения количества загрязнений при смыве было добавление дезинфицирующего средства в унитаз перед смывом или использование дозаторов дезинфицирующего средства в бачке унитаза.

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