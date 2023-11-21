Как правильно ухаживать за кожей зимой в зрелом возрасте

Доктор Ева Мелег, консультант-дерматолог, дала несколько советов по уходу за зрелой кожей в холодные месяцы.

Очищение и отшелушивание. Проводите отшелушивающие процедуры не чаще двух раз в неделю. Вместо этого используйте также ежедневный мягкий очищающий крем, в состав которого не входит вода. Также не мойте лицо водой слишком часто.

Душ. Доктор Мелег порекомендовала принимать тёплый короткий душ, чтобы кожа не была раздражённой. Сразу же после душа увлажняйте кожу.

Защита от ультрафиолета. Это имеет решающее значение для сохранения и защиты зрелой кожи зимой. Используйте крем с SPF не менее 20. Также убедитесь, что этот крем содержит увлажняющие ингредиенты и подходит для чувствительной кожи.