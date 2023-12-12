Как приготовить полезный для здоровья сэндвич на завтрак: пять правил

Выбирайте постное мясо. Вместо свиной, говяжьей колбасы или бекона возьмите тот же деликатес, но из индейки. Так вы будете потреблять меньше жиров и калорий. При этом нужно понимать, что иногда постная колбаса содержит больше натрия, чем обычная.

Максимизируйте питательную ценность хлеба. Выбирайте цельнозерновой хлеб по возможности. По данным Министерства сельского хозяйства США, два ломтика цельнозернового хлеба содержат 6 г клетчатки, а та же порция белого хлеба - 1,3 г. Клетчатка играет важную роль в насыщении организма.