Как приготовить вкусный кофе дома: пять правил

Крис Хендон, профессор вычислительной химии материалов в Университете Орегона и ведущий эксперт по кофе, дал несколько советов по приготовлению хорошего напитка.

Купите правильные бобы. Чем свежее кофе, тем лучше будет его вкусовой профиль. Ищите зёрна, которые были обжарены не позднее чем 1−4 недели назад. Лучше избегать предварительно молотого кофе.

Берите качественное оборудование. Цена оборудования для кофе зависит от его возможности измельчения зёрен более крупного размера. Более дорогая кофемолка обычно измельчает зёрна кофе, а не раскалывает их лезвием. А вот конструкции с лезвиями лучше не брать, поскольку у вас в итоге получатся комки кофе разного размера.