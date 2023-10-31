Как родители могут способствовать развитию ожирения у ребёнка

В ходе изучения крупных популяционных исследований и опроса почти 500 тысяч добровольцев из Великобритании учёные выяснили, какую роль генетика играет в различиях в размере тела людей. Теперь специалистам известно о более тысячи генов, которые связаны с массой тела. Причём большинство этих генов экспрессируются в мозге и влияют на пищевые привычки.

Кроме того, существуют уникальные генетические особенности, связанные с развитием ожирения в детстве. Исследования показали сильную генетическую связь массы тела человека с измеренным в детстве весом. Но при этом не учитывалась информация о темпах роста, болезнях, типе диеты человека.