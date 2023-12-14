Как рождественская музыка в магазинах заставляет вас тратить больше

Люди могут контролировать большое количество факторов, побуждающих тратить импульсивно. Например, отказ от покупок по вечерам, взаимодействие с людьми или время. Но есть ещё один фактор, и он более коварный. Это ностальгия.

Известно, что ностальгия уменьшает тягу людей к деньгам, одновременно усиливая стремление к социальному и эмпатическому опыту. Это подталкивает нас к импульсивным тратам.

Исследования показали, что крупные ритейлеры хорошо знают о влиянии музыки на покупки. Основная идея этого заключается в том, что музыка делает людей счастливее, а счастье заставляет тратить больше. Правда, научные исследования показали, что это всё же чрезмерное упрощение.