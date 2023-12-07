Как сделать жареный картофель полезнее для здоровья при помощи двух шагов

Второй способ - обращать внимание на масло, которое вы используете при жарке. Лучше всего брать для этого рапсовое масло. Оно имеет высокую температуру дымления, поэтому отлично подходит для жарки, содержит меньше вредных насыщенных жиров.

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