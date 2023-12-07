18:00, 07 декабря 2023
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Как сделать жареный картофель полезнее для здоровья при помощи двух шагов
По словам Джесса Хилларда, диетолога из Warrior, можно приготовить жареную картошку так, что она будет содержать меньше калорий и станет более полезной для здоровья.
Serious Eats
Существует два способа, благодаря которым можно сделать жареный картофель полезнее. Первый - нарезать её на более крупные куски. Благодаря этому картофель будет впитывать меньше масла.
Второй способ - обращать внимание на масло, которое вы используете при жарке. Лучше всего брать для этого рапсовое масло. Оно имеет высокую температуру дымления, поэтому отлично подходит для жарки, содержит меньше вредных насыщенных жиров.
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