Как сохранить зубы здоровыми при старении: семь способов
Зубы человека, как и весь организм в целом, подвержены возрастным изменениям. Но вы всё равно можете поддерживать их здоровье в течение всей жизни.
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Наши коренные зубы не обновляются, поэтому со временем они становятся хрупкими и ломкими. Также с годами внешняя поверхность эмали истончается, обнажая слой дентина, который темнеет с возрастом. И тем больше дентина в зубах, тем менее прозрачными и менее чувствительными к холоду и теплу становятся зубы. Поэтому для обнаружения кариеса также полезно делать рентгеновские снимки.
Вот ещё несколько способов продлить жизнь зубов.
Не используйте зубы для открытия упаковок и т.п. Также следите, чтобы по ночам вы не сжимали зубы и не скрежетали ими.
Распределите нагрузку на зубы. Например, если у вас нет моляров или премоляров, то распределяйте жевательные усилия равномерно, чтобы не перегружать оставшиеся зубы. Также для поддержания прикуса замените отсутствующие зубы мостами, имплантатами или хорошо подогнанными зубными протезами. Меняйте протезы не реже одного раза в 10 лет.
Защищайте эмаль. Для этого выбирайте мягкие зубные щётки и неабразивные зубные пасты. Если вы не уверены в том, какая у вас паста, пользуйтесь вариантами с пометкой «чувствительная». По возможности уменьшите воздействие кислоты (в пище или при рефлюксе, рвоте) на зубы, чтобы сохранить эмаль и предотвратить её разрушение.
Улучшите слюноотделение. Известно, что слюна защищает зубы от воздействия кислоты, очищает их, обладает антибактериальными свойствами, уменьшая эрозию и кариес. Однако качество и количество слюны может уменьшаться из-за возрастных изменений в наших слюнных железах, из-за некоторых лекарств, назначаемых для лечения хронических болезней (гипертония, депрессия).
Лечите заболевания десен. Благодаря этому у вас будет меньше шансов столкнуться с кариесом на корнях зубов.
Контролируйте старение. Вы можете предотвратить развитие возрастных болезней благодаря отказу от курения, лечению болезней дёсен, хронических инфекций, диабета.
Просите о помощи. Старение может повлиять на наше мышление, ловкость рук и зрение. Поэтому может быть тяжело чистить зубы и дёсны так же хорошо, как раньше.
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