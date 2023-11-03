Как суп поможет вам похудеть
Иногда бывает приятно съесть тарелку супа в холодный осенний или зимний день. Некоторые даже утверждают, что супы помогают сбросить вес.
Ella Olsson
Употребление супа, по словам диетолога Лизы Янг, действительно имеет несколько преимуществ для похудения. Например, сочетание овощей и бобовых даёт организму больше клетчатки и питательных веществ. Также в супе содержится меньше калорий, чем в обычных блюдах.
Если вы хотите приготовить суп, который поможет вам сбросить вес, то добавьте в него несколько важных питательных веществ. Это витамины, минералы, белок, клетчатка, полезные жиры. Кроме того, вы можете для лучшего насыщения взять нежирный белок: курицу, рыбу или тофу. Остерегайтесь супов с высоким содержанием натрия, так как они могут привести к повышению кровяного давления.
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